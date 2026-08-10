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Apartamentos con piscina en venta en Germasogeia, Chipre

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áticos
118
estudios
21
1 habitación
348
2 habitaciones
908
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29 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Venta: un amplio apartamento de 3 dormitorios en Eden Roc, que ofrece una vivienda de lujo e…
$730,758
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Apartamento 1 habitacion en Germasogeia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Venta: un elegante apartamento de 1 dormitorio en Eden Roc, combinando un diseño refinado co…
$319,412
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Apartamento 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Área 211 m²
Piso 16/17
La obra está orgullosamente alojada en la famosa costa oeste de Limassol, en la avenida Amas…
$3,11M
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John Taylor Cyprus
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 128 m²
Piso 4/4
Ático 402: Etapa: 4 Dormitorios: 3 Baños: 4 Plazas de aparcamiento: 2 Superficie interior: 1…
$2,77M
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 124 m²
Piso 4/4
Un apartamento ático único con 3 dormitorios situado en el centro vibrante de Potamos Germas…
$1,33M
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John Taylor Cyprus
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 123 m²
Piso 4/4
Situato nella prestigiosa zona costiera di Potamos Germasogeias, a Limassol, questo compless…
$1,87M
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 90 m²
Piso 4/4
Elegante appartamento con 2 camere da letto in vendita in uno dei complessi residenziali cos…
$1,69M
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 153 m²
Piso 1/4
Situato a soli 500 metri dalla costa dorata di Limassol, questo complesso residenziale di ri…
$2,96M
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 135 m²
Número de plantas 4
Eccezionale residenza al piano terra con 3 camere da letto, piscina privata, ampi spazi este…
$3,93M
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John Taylor Cyprus
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 101 m²
Piso 4/4
Appartamento 401: Piano: 4 Camere da letto: 2 Bagni: 2 Posti auto: 2 Area interna: 101 …
$2,37M
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John Taylor Cyprus
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 120 m²
Piso 3/3
Está à venda uma penthouse contemporânea e de alta qualidade em Potamos Germasogeia, Limasso…
$1,64M
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Apartamento 1 habitación en Germasogeia, Chipre
Apartamento 1 habitación
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 51 m²
Piso 4/4
Piano: 4 Camere da letto: 1 Bagni: 1 Posti auto: 1 Area interna: 51 m² Veranda coperta:…
$947,791
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Apartamento 6 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Área 303 m²
Piso 6/6
Situato in una delle zone residenziali più prestigiose di Limassol, Papas in Potamos Germaso…
$5,20M
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John Taylor Cyprus
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 1/3
Un nuevo complejo residencial de nueve apartamentos en un pintoresco rincón del prestigioso …
$497,548
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Área 139 m²
Three bedroom apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Province, with 11…
$770,761
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 2
Área 149 m²
Two bedroom under construction duplex apartment for sale in kolonakiou area - Limassol Provi…
$767,019
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 2
Área 100 m²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 90 sq.m. covered inte…
$370,366
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Área 190 m²
$1,14M
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Piso 1/4
Serdivo Apartments es un moderno complejo residencial en Chipre, perfecto para una vida cómo…
$909,999
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Apartamento 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 4
Área 235 m²
Apartamento de cuatro dormitorios en venta en Agios Athanasios - provincia de Limassol, con …
$1,27M
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Área 177 m²
$662,236
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Apartamento 1 habitación en Germasogeia, Chipre
Apartamento 1 habitación
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1/3
Un nuevo complejo residencial de nueve apartamentos en un pintoresco rincón del prestigioso …
$268,676
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Área 145 m²
En venta en construcción de un apartamento de tres dormitorios en la provincia de Limassol -…
$663,133
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Área 125 m²
Apartamento de tres dormitorios en venta con jardín en la azotea en Germasogeia - provincia …
$769,872
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Área 122 m²
En venta en construcción de un apartamento de tres dormitorios en Agios Athanasios - provinc…
$655,590
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Área 177 m²
$680,439
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Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Área 122 m²
En venta en construcción de un apartamento de tres dormitorios en Agios Athanasios - provinc…
$659,528
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Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Área 235 m²
En venta en construcción de un apartamento de tres dormitorios en Agios Athanasios - provinc…
$732,617
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Habitación 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Habitación 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 4
Área 238 m²
Casa de lujo independiente con cuatro habitaciones en venta en Agios Athanasios - provincia …
$649,892
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