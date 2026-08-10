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Apartamentos en la montaña en venta en Germasogeia, Chipre

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áticos
118
estudios
21
1 habitación
348
2 habitaciones
908
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63 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Situado a pocos pasos del mar y rodeado de comodidades de la ciudad, este apartamento de 2+1…
$791,595
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 3/4
Spacious, bright apartment with 2 bedrooms and 2 bathrooms. nodes on the 3rd floor, a four-s…
$522,544
VAT
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Este excepcional ático de 3+1 dormitorios es una verdadera joya dentro de una boutique, comp…
$1,67M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
En venta es un amplio apartamento en construcción, situado en la zona codiciada de Germasoge…
$375,162
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Amplia, elegante e idealmente situado Este hermoso apartamento de 3 dormitorios ofrece espa…
$1,03M
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
En venta es un amplio apartamento en construcción, situado en la zona codiciada de Germasoge…
$696,896
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
Moderno lujo con vida al aire libre en mente Este impresionante ático de 3+1 dormitorios of…
$1,46M
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Una residencia de firmas cerca de la playa de Dasoudi – Donde el lujo se encuentra estilo de…
$1,61M
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Apartamento 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 377 m²
Ubicado en la prestigiosa zona de Paniotis de Germasogeia, este exclusivo desarrollo boutiqu…
$1,97M
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Venta: luminoso apartamento de 2 dormitorios en venta en Agia Paraskevi, en planta 3 de 3 co…
$387,686
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Dormitorios 3
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Área 136 m²
Amplia, elegante e idealmente situado Este hermoso apartamento de 3 dormitorios ofrece espa…
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
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Área 116 m²
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$885,400
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
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Área 132 m²
Live Where Luxury Meets Lifestyle Bienvenido a Perfect Design – un nuevo complejo residenci…
$1,01M
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Vida excepcional, Elevada Este ático de 3+1 dormitorios, diseñado meticulosamente, ofrece u…
$1,56M
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Apartamento 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 377 m²
Situada en la zona de Paniotis de Germasogeia, esta excepcional villa de cuatro dormitorios …
$1,97M
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Este apartamento ático de tamaño generoso se encuentra en la 4a y superior planta de un mode…
$1,12M
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Descubre este nuevo apartamento ático en la 4a planta de un moderno y seguro complejo cerrad…
$838,811
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
En venta es un impresionante apartamento ático situado en la zona deseable de Germasogeia. C…
$754,495
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
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Área 97 m²
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$380,970
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
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Germasogeia, Chipre
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Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
En venta es un amplio apartamento en construcción, situado en la zona codiciada de Germasoge…
$375,162
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
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Área 92 m²
Este hermoso apartamento de 2 dormitorios forma parte de un exclusivo complejo residencial c…
$724,749
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Descubre tu nuevo hogar en el corazón de Limassol Lujo • Confort • Potencial de inversión B…
$949,914
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
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Área 113 m²
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$696,896
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Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
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$673,666
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
En venta es un amplio apartamento en construcción, situado en la zona codiciada de Germasoge…
$609,784
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Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
En venta es un amplio apartamento en construcción, situado en la zona codiciada de Germasoge…
$609,784
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Residencia de Firma en el Corazón de Limassol Descubre un estilo de vida exclusivo en este …
$1,47M
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Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
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