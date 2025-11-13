Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas con Jardín en venta en Yeri, Chipre

4 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Villa 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Habitaciones 3
Área 164 m²
Lujosa villa de tres dormitorios en venta en Mesogi - Paphos, con 164 metros cuadrados. espa…
$290,287
Villa en Yeri, Chipre
Villa
Yeri, Chipre
Dormitorios 4
Área 227 m²
Citio 2 – Villa "Siena", Geri, Nicosia — Contemporary 4-Bedroom Villa Citio 2 – Villa "Si…
$445,000
Villa en Yeri, Chipre
Villa
Yeri, Chipre
Dormitorios 5
Área 300 m²
Citio 2 – Villa "Vienna", Geri, Nicosia — Modern 5-Bedroom Luxury Villa with Pool Citio 2…
$1,50M
Villa 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Villa 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Habitaciones 3
Área 169 m²
Una lujosa mansión de tres dormitorios en venta en Mesa Chorio - provincia de Paphos, con 16…
$296,919
