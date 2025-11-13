Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Yeri
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Yeri, Chipre

villas
5
casas de campo
11
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Yeri, Chipre
Villa
Yeri, Chipre
Dormitorios 5
Área 300 m²
Citio 2 – Villa “Vienna”, Geri, Nicosia — Modern 5-Bedroom Luxury Villa with Pool Citio 2…
$1,50M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir