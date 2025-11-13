Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Episkopi Municipality
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa
  6. Jardín

Alquiler a largo plazo de casas independientes con jardín en Episkopi Municipality, Chipre

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Episkopi Municipality, Chipre
Casa 3 habitaciones
Episkopi Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
This stunning house is Located in Episkopi village and is a 10 minute drive to Limassol.The …
$4,413
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir