Casas con Jardín en Venta en Episkopi Municipality, Chipre

4
2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Episkopi Municipality, Chipre
Casa 3 habitaciones
Episkopi Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
This stunning house is Located in Episkopi village and is a 10 minute drive to Limassol.The …
$1,16M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Episkopi Municipality, Chipre
Casa 6 habitaciones
Episkopi Municipality, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Lovely six bedroom detached house in Episkopi is available now. . It has internal covered a…
$592,217
Dejar una solicitud
