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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en East Paphos Municipality, Chipre

Yeroskipou
4
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Propiedad comercial 230 m² en Yeroskipou, Chipre
Propiedad comercial 230 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 230 m²
Alquiler: Explore este amplio edificio industrial en alquiler en Geroskipou, ideal para emp…
$3,213
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Oficina 96 m² en Yeroskipou, Chipre
Oficina 96 m²
Yeroskipou, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Disponible para alquilar es un espacio de oficinas bien mantenido situado en la vibrante zon…
$1,001
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Propiedad comercial 270 m² en Yeroskipou, Chipre
Propiedad comercial 270 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 270 m²
Alquiler: Descubra este amplio edificio industrial en alquiler en Geroskipou, que ofrece 27…
$3,442
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Oficina 48 m² en Yeroskipou, Chipre
Oficina 48 m²
Yeroskipou, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Disponible para alquilar es un espacio de oficinas bien mantenido situado en la vibrante zon…
$530
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