Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. East Paphos Municipality
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Jardín

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con jardín en East Paphos Municipality, Chipre

Yeroskipou
7
Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Konia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Konia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 143 m²
For rent: A spacious three bedroom and one office room semi-detached house in the highly s…
$1,613
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 3 habitaciones en Konia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Konia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
For rent: A spacious ground-floor residence in the highly desirable and peaceful area of K…
$4,953
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en East Paphos Municipality, Chipre

con Vistas al mar