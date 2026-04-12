Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. East Paphos Municipality
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en East Paphos Municipality, Chipre

bienes raíces comerciales
19
oficinas
4
inversiones inmobiliarias
5
tiendas
3
Almacén Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Almacén 960 m² en Timi, Chipre
Almacén 960 m²
Timi, Chipre
Nº de cuartos de baño 4
Área 960 m²
Local comercial en venta – Timi, Paphos. Oportunidad de inversión de arrendamiento a largo p…
$726,577
Dejar una solicitud
Almacén 424 m² en Yeroskipou, Chipre
Almacén 424 m²
Yeroskipou, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 424 m²
Almacén industrial ubicado en el Área Industrial de Geroskipou, que ofrece un total de 424 m…
$418,410
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir