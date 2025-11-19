Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. East Paphos Municipality
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en East Paphos Municipality, Chipre

bienes raíces comerciales
18
inversiones inmobiliarias
9
Tienda Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Tienda 72 m² en Yeroskipou, Chipre
Tienda 72 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 72 m²
Lovely position in Geroskipou to own your shop. External features include gardens, large …
$113,934
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Tienda 72 m² en Yeroskipou, Chipre
Tienda 72 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 72 m²
Lovely position in Geroskipou to own your shop. External features include gardens, large …
$114,960
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir