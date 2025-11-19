Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. East Paphos Municipality
  4. Comercial
  5. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en East Paphos Municipality, Chipre

bienes raíces comerciales
18
inversiones inmobiliarias
9
Restaurante, cafetería Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Restaurante, cafetería en Agia Marinouda, Chipre
Restaurante, cafetería
Agia Marinouda, Chipre
$3,44M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir