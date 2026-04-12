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Oficinas en Venta en East Paphos Municipality, Chipre

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Oficina 64 m² en Yeroskipou, Chipre
Oficina 64 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 64 m²
Un desarrollo contemporáneo de uso mixto en la zona de Geroskipou, Paphos. Consta de 2 tiend…
$322,337
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Oficina 79 m² en Yeroskipou, Chipre
Oficina 79 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 79 m²
Piso 1/2
Venta es una excelente oficina en la etapa de planificación en el área de desarrollo de Gero…
$408,002
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Oficina 50 m² en Yeroskipou, Chipre
Oficina 50 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 50 m²
Piso 2/2
Venta: Una gran oportunidad para comprar una oficina como se planea en el segundo piso de un…
$326,402
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Oficina 96 m² en Yeroskipou, Chipre
Oficina 96 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 96 m²
Un desarrollo contemporáneo de uso mixto en la zona de Geroskipou, Paphos. Consta de 2 tiend…
$402,921
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