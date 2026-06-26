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Arrendamiento a largo plazo restaurantes en East Limassol Municiplaity, Chipre

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Restaurante, cafetería en Germasogeia, Chipre
Restaurante, cafetería
Germasogeia, Chipre
Una rara y excepcional oportunidad de alquilar un prestigioso restaurante frente al mar situ…
$46,551
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VIDI GROUP
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Restaurante, cafetería 500 m² en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Restaurante, cafetería 500 m²
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Área 500 m²
Situado en uno de los destinos más buscados, este restaurante ha ganado una reputación por s…
$10,734
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