Hoteles en venta en East Limassol Municiplaity, Chipre

1 propiedad total found
Hotel 938 m² en Agios Tychonas, Chipre
Hotel 938 m²
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 17
Área 938 m²
Hotel Apartamentos en venta – Agios Tychonas, Limassol Una excelente oportunidad de inversió…
$7,16M
