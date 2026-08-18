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Villas en venta en Dhekelia, Chipre

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Villa en Minden, Chipre
Villa
Minden, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Casa de cinco dormitorios situada en una gran parcela de 880 m2, idealmente situada junto al…
$1,02M
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa 5 habitaciones en Minden, Chipre
Villa 5 habitaciones
Minden, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 313 m²
Número de plantas 2
For sale off-plan house with 5 bedrooms, located 200 meters from the sea, in the area of Dhe…
$742,777
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