Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Demos Dromolaxias Meneou
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Demos Dromolaxias Meneou, Chipre

Estudio Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Estudio en Tersefanou, Chipre
Estudio
Tersefanou, Chipre
Área 33 m²
This modern, second-floor studio apartment, located in a well-maintained complex in the peac…
$133,734
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio en Tersefanou, Chipre
Estudio
Tersefanou, Chipre
Área 41 m²
This cozy studio apartment in Tersefanou is perfect for living or as an investment. Located …
$133,734
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio en Tersefanou, Chipre
Estudio
Tersefanou, Chipre
Área 41 m²
This cozy studio apartment in Tersefanou is perfect for living or as an investment. Located …
$133,734
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio en Tersefanou, Chipre
Estudio
Tersefanou, Chipre
Área 33 m²
This modern, second-floor studio apartment, located in a well-maintained complex in the peac…
$133,734
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio en Tersefanou, Chipre
Estudio
Tersefanou, Chipre
Área 41 m²
This cozy studio apartment in Tersefanou is perfect for living or as an investment. Located …
$133,734
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio en Tersefanou, Chipre
Estudio
Tersefanou, Chipre
Área 33 m²
This modern, second-floor studio apartment, located in a well-maintained complex in the peac…
$133,734
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estate Service 24Estate Service 24
Estudio en Tersefanou, Chipre
Estudio
Tersefanou, Chipre
Área 41 m²
This cozy studio apartment in Tersefanou is perfect for living or as an investment. Located …
$133,734
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio en Tersefanou, Chipre
Estudio
Tersefanou, Chipre
Área 33 m²
This modern, second-floor studio apartment, located in a well-maintained complex in the peac…
$133,734
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English

Parámetros de las propiedades en Demos Dromolaxias Meneou, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir