Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Demos Dromolaxias Meneou
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Villa

Arrendamiento a largo plazo villas en Demos Dromolaxias Meneou, Chipre

;
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa de 4 dormitorios en Kiti, Chipre
Villa de 4 dormitorios
Kiti, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Amplia y hermosa villa de 4 dormitorios para alquiler a largo plazo en Meneou, Larnaca — con…
$3,415
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir