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Mansiones en venta en Demos Akama, Chipre

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Casa grande 2 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
This two-storey maisonette is located in Peyia, Paphos, in a quiet yet highly convenient res…
$141,528
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
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