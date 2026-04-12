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Locales comerciales en venta en Demos Akama, Chipre

Peyia
4
Koinoteta Kissonergas
3
7 propiedades total found
Propiedad comercial en Peyia, Chipre
Propiedad comercial
Peyia, Chipre
Número de plantas 4
Un edificio comercial situado en la zona de Coral Bay de Pegeia, Paphos, cerca del Hotel Cor…
$1,84M
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VIDI GROUP
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Tienda 52 m² en Peyia, Chipre
Tienda 52 m²
Peyia, Chipre
Área 52 m²
Esta ubicación única está situada en el corazón de uno de los destinos turísticos más concur…
$431,096
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Fox Smart Estate Agency
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Hotel 2 000 m² en Kissonerga, Chipre
Hotel 2 000 m²
Kissonerga, Chipre
Área 2 000 m²
Número de plantas 3
Situado en una de las zonas más pintorescas e históricas de Paphos, Chipre, nuestros apartam…
$4,43M
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Otro 2 000 m² en Kissonerga, Chipre
Otro 2 000 m²
Kissonerga, Chipre
Área 2 000 m²
This well-presented hotel apartment is situated in a tranquil location in the village of Kis…
$4,50M
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Fox Smart Estate Agency
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Edificio rentable 1 381 m² en Kissonerga, Chipre
Edificio rentable 1 381 m²
Kissonerga, Chipre
Área 1 381 m²
El complejo de apartamentos, maisonettes y villas, situado en el pequeño pueblo costero de K…
$5,23M
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Restaurante, cafetería en Peyia, Chipre
Restaurante, cafetería
Peyia, Chipre
$497,486
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Otro 490 m² en Peyia, Chipre
Otro 490 m²
Peyia, Chipre
Área 490 m²
Una rara oportunidad de adquirir un edificio comercial totalmente reconstruido (2022) en el …
$1,84M
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