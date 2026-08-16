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Casas con piscina en Venta en Chloraka, Chipre

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12 propiedades total found
Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 504 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa at The Gallery, Paphos — ideal for large families or t…
$1,83M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 400 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa at The Gallery, Paphos — perfect for large families or…
$2,46M
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Casa en Chloraka, Chipre
Casa
Chloraka, Chipre
Escalada en la zona costera de Chloraka, esta exclusiva colección de lujosas villas ofrece u…
$1,04M
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John Taylor Cyprus
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Casa en Chloraka, Chipre
Casa
Chloraka, Chipre
En un ambiente tranquilo junto al mar, donde el horizonte se encuentra con las aguas verdes …
$1,07M
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John Taylor Cyprus
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Casa 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Una rara oportunidad para adquirir una de las últimas villas disponibles en un bolsillo cost…
$784,579
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John Taylor Cyprus
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
For sale: 3-bedroom, 2-bathroom villa in LIBRA, an exclusive gated community in Chloraka, Pa…
$516,337
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 182 m²
For sale: Exclusive 4-bedroom hilltop villa in Chloraka. This modern hilltop villa combin…
$1,20M
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Casa de campo 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa de campo 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Habitaciones 3
Área 157 m²
Casa independiente de tres dormitorios en venta en la provincia de Pernera - Famagusta. La c…
$449,925
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Villa 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Villa 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Habitaciones 3
Área 151 m²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Τhekla - Famagusta…
$466,922
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Olivia Homes seamlessly integrate elegance with practicality, delivering contemporary comfor…
$921,233
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Olivia Homes seamlessly integrate elegance with practicality, delivering contemporary comfor…
$1,19M
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Villa 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Villa 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Habitaciones 3
Área 151 m²
En construcción villa de lujo de tres dormitorios y dos pisos en venta en Agia hekla - provi…
$468,922
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