Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Akrotiri British Sovereign Base Area
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Villa

Arrendamiento a largo plazo villas en Akrotiri British Sovereign Base Area, Chipre

;
Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa de 7 dormitorios en Trachoni, Chipre
Villa de 7 dormitorios
Trachoni, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 610 m²
La “Casa de los sueños” es probablemente la propiedad más hermosa en la isla de Chipre! Una…
$7,777
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa de tres dormitorios en Episkopi Cantonment, Chipre
Villa de tres dormitorios
Episkopi Cantonment, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 174 m²
Hermosa villa independiente de 3 dormitorios con piscina privada y jardín maduro en el encan…
$2,498
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir