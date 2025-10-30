Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Chipre
  3. Akrotiri British Sovereign Base Area
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Akrotiri British Sovereign Base Area, Chipre

3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Trachoni Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Nice two bedroom apartment with stylish design located in Trachoni is available now. It has …
$1,742
por mes
Apartamento 5 habitaciones en Trachoni, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Trachoni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
The property is a short drive to the Limassol Casino and the highway.There are 4 bedrooms on…
$4,529
por mes
Apartamento en Trachoni Municipality, Chipre
Apartamento
Trachoni Municipality, Chipre
Área 1 000 m²
Warehouse located in Trachoni in Limassol is available now. It has covered area 1000 square …
$1,045
por mes
