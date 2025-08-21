Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Agia Marina Xyliatou
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Garaje

Apartamentos con garaje en venta en Agia Marina Xyliatou, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Ayia Marina, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Ayia Marina, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 111 m²
Sobre el Proyecto TessaMent es un moderno desarrollo residencial ubicado en una de las zo…
$163,165
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Ayia Marina, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Ayia Marina, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Sobre el Proyecto TessaMent es un moderno desarrollo residencial ubicado en una de las zo…
$152,102
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Agia Marina Xyliatou, Chipre

con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir