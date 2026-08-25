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Edificios industriales en venta en Condado de Zagreb, Croacia

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Producción 8 200 m² en Grad Samobor, Croacia
Producción 8 200 m²
Grad Samobor, Croacia
Habitaciones 20
Área 8 200 m²
Samobor Área de producción y almacenamiento con un área total de 8,200 m2 construidos en edi…
$6,57M
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