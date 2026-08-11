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Apartamentos en venta en Vukovar Srijem County, Croacia

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Privlaka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Privlaka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 143-7
$692,294
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
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