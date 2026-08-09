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Locales comerciales en venta en Varazdin County, Croacia

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5 propiedades total found
Propiedad comercial 139 m² en City of Varazdin, Croacia
Propiedad comercial 139 m²
City of Varazdin, Croacia
Habitaciones 8
Área 139 m²
www.biliskov.com ID: 15062Varaždin, centro Un fantástico espacio comercial con una superfici…
Precio en demanda
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De inversiones en Opcina Sracinec, Croacia
De inversiones
Opcina Sracinec, Croacia
I25764 Kralja Tomislava
$564,648
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Producción 135 500 m² en Opcina Jalzabet, Croacia
Producción 135 500 m²
Opcina Jalzabet, Croacia
Área 135 500 m²
VARAZDIN14ha Área comercial para mercados industriales, productivos y especializados CROATIA…
$12,40M
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TekceTekce
De inversiones en Opcina Bednja, Croacia
De inversiones
Opcina Bednja, Croacia
LAKE TRAKOŠĆAN, ECO PRIVATE PROPERTY WITH 3 NEW HOUSES AND LARGE GARDENS, UNIQUE PROPERTY! I…
$1,10M
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Restaurante, cafetería 480 m² en City of Varazdin, Croacia
Restaurante, cafetería 480 m²
City of Varazdin, Croacia
Habitaciones 10
Área 480 m²
www.biliskov.com ID: 14859Una oportunidad de inversión excepcional: un restaurante bien esta…
$2,13M
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