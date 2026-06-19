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Casas con piscina en Venta en Town of Rab, Croacia

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1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Barbat, Croacia
Villa 4 habitaciones
Barbat, Croacia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Una oportunidad excepcional en la isla de Rab, Croacia – Presentamos una notable casa situad…
$764,636
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Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
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