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Casas del mar en Venta en Town of Rab, Croacia

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12 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Banjol, Croacia
Casa 3 habitaciones
Banjol, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Número de plantas 1
En una de las zonas más tranquilas de Banjol, esta elegante villa moderna combina la comodid…
$613,217
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Casa 3 habitaciones en Banjol, Croacia
Casa 3 habitaciones
Banjol, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Número de plantas 1
En el pueblo de Barbat en la isla de Rab, se ofrece una hermosa casa en venta, situada en un…
$613,217
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Casa 4 habitaciones en Barbat, Croacia
Casa 4 habitaciones
Barbat, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 532 m²
Número de plantas 3
Esta hermosa casa unifamiliar, construida en 2015 con documentación de construcción completa…
$976,815
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International Property AlertInternational Property Alert
Casa 4 habitaciones en Barbat, Croacia
Casa 4 habitaciones
Barbat, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 214 m²
Número de plantas 1
Una hermosa casa familiar está en venta en Barbat, situado en una ubicación tranquila y atra…
$705,990
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Casa 7 habitaciones en Barbat, Croacia
Casa 7 habitaciones
Barbat, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Una casa está en venta en una ubicación atractiva y pacífica en la isla de Rab, ideal para l…
$896,371
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Casa en Banjol, Croacia
Casa
Banjol, Croacia
Nº de cuartos de baño 2
Área 199 m²
En la hermosa isla de Rab, en un ambiente tranquilo y natural, hay una casa en tres plantas …
$702,467
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TekceTekce
Casa 2 habitaciones en Barbat, Croacia
Casa 2 habitaciones
Barbat, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Isla de Rab, Barbat – una nueva casa con un olivar está a la venta. La casa tiene una superf…
$320,625
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Casa 12 habitaciones en Barbat, Croacia
Casa 12 habitaciones
Barbat, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 9
Área 500 m²
Una villa unifamiliar está en venta en Barbat en Rab Island, con una superficie habitable to…
$1,38M
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Villa 4 habitaciones en Barbat, Croacia
Villa 4 habitaciones
Barbat, Croacia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Una oportunidad excepcional en la isla de Rab, Croacia – Presentamos una notable casa situad…
$764,636
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Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Casa 2 habitaciones en Barbat, Croacia
Casa 2 habitaciones
Barbat, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Isla de Rab, Barbat – una villa moderna con piscina está en venta, situada a sólo 70 metros …
$808,818
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Casa 6 habitaciones en Banjol, Croacia
Casa 6 habitaciones
Banjol, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 395 m²
Número de plantas 2
En venta se encuentra una villa urbana moderna situada en una tranquila colina, a solo 250 m…
$2,03M
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Casa 3 habitaciones en Barbat, Croacia
Casa 3 habitaciones
Barbat, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 1
Isla de Rab, Barbat – una atractiva casa adosada en venta en una ubicación céntrica, con una…
$345,907
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