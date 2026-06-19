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Casas con garaje en Venta en Town of Rab, Croacia

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Casa 4 habitaciones en Barbat, Croacia
Casa 4 habitaciones
Barbat, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 532 m²
Número de plantas 3
Esta hermosa casa unifamiliar, construida en 2015 con documentación de construcción completa…
$976,815
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Casa 2 habitaciones en Barbat, Croacia
Casa 2 habitaciones
Barbat, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Isla de Rab, Barbat – una villa moderna con piscina está en venta, situada a sólo 70 metros …
$808,818
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