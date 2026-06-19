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Apartamentos del mar en venta en Town of Rab, Croacia

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1 habitación
5
2 habitaciones
7
3 habitaciones
4
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12 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Banjol, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Banjol, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Un amplio apartamento en venta situado en la zona de Banjol en la isla de Rab, con una super…
$526,085
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Apartamento 3 habitaciones en Supetarska Draga, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Supetarska Draga, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Número de plantas 4
Oportunidad única – Espacioso apartamento frente al mar en la isla de Rab En la zona tranqu…
$517,137
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Apartamento 1 habitacion en Barbat, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Barbat, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Número de plantas 2
Un apartamento está en venta en la primera planta de un edificio residencial de alta calidad…
$229,839
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International Property AlertInternational Property Alert
Apartamento 2 habitaciones en Town of Rab, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Town of Rab, Croacia
Dormitorios 2
Área 49 m²
En la isla de Rab, un encantador apartamento está en venta con una gran zona al aire libre, …
$344,221
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Apartamento 1 habitacion en Barbat, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Barbat, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Número de plantas 2
Un apartamento está en venta en la primera planta de un edificio residencial de alta calidad…
$229,839
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Apartamento 2 habitaciones en Barbat, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Barbat, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 1
Un nuevo apartamento en la primera planta está en venta en el asentamiento de Barbat, con un…
$275,807
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Banjol, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Banjol, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
En venta es un ático de lujo en una villa urbana moderna, situada en una colina, a solo 250 …
$811,331
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Apartamento 3 habitaciones en Banjol, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Banjol, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Número de plantas 2
En una zona tranquila y verde de Banjol en la isla de Rab, a sólo 250 metros del mar y la pl…
$763,065
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Apartamento 1 habitacion en Banjol, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Banjol, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Número de plantas 2
En una zona tranquila y extremadamente atractiva de Banjole en la isla de Rab, a solo 5 minu…
$260,292
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Apartamento 2 habitaciones en Barbat, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Barbat, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Número de plantas 1
Un apartamento en un edificio de nueva construcción está en venta en Barbat on Rab, situado …
$298,790
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Apartamento 4 habitaciones en Barbat, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Barbat, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Número de plantas 3
Venta es un apartamento espacioso y excepcionalmente de alta calidad en Barbat, en la isla d…
$689,516
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Apartamento 2 habitaciones en Banjol, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Banjol, Croacia
Dormitorios 2
Área 65 m²
Número de plantas 1
Un apartamento moderno en un nuevo edificio está a la venta, situado en una zona tranquila d…
$280,032
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