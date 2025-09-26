Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Dúplex del mar en venta en Sibenik Knin County, Croacia

1 propiedad total found
Dúplex 10 habitaciones en Opcina Rogoznica, Croacia
Dúplex 10 habitaciones
Opcina Rogoznica, Croacia
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 639 m²
Número de plantas 2
🌟 VILLA EXCLUSIVA IM HERZEN DALMATIENS – ROGOZNICA (STIVAŠNICA) 🌟Edificio nuevo de lujo con …
$1,81M
Vendedor particular
Idiomas hablados
Deutsch, Slovenščina, Italiano, Hrvatski
