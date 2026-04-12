Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Primorje-Gorski Kotar County
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa

Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Primorje Gorski Kotar County, Croacia

Opcina Kostrena
6
Casa Borrar
Eliminar
10 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 5 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 202 m²
Número de plantas 1
Luxury House for Rent – 202 m² on a 1,060 m² Plot with Pool and Auxiliary Building A luxurio…
$5,171
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Casa 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 1
We mediate the rental of a luxury semi-detached house located in a მშვიდ and prestigious are…
$4,051
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Casa 4 habitaciones en Veprinac, Croacia
Casa 4 habitaciones
Veprinac, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
Veprinac, a charming house with a special layout with a heated pool and a beautiful panorami…
$4,022
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Casa 4 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 4 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
En una zona tranquila y muy codiciada de Kostrena, en la zona de Žuknica, se puede alquilar …
$4,942
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Casa 4 habitaciones en Opcina Moscenicka Draga, Croacia
Casa 4 habitaciones
Opcina Moscenicka Draga, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 219 m²
Número de plantas 2
Ubicado en una zona tranquila de Mošćenička Draga, esta villa de nueva construcción ofrece p…
$5,171
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Casa en Opcina Matulji, Croacia
Casa
Opcina Matulji, Croacia
Área 403 m²
Número de plantas 3
A luxurious villa with a pool is available for rent in Matulji, classified with 5 stars. The…
$4,016
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Casa 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 1
In our offer, we have a semi-detached villa for long-term rent in a newly built property wit…
$3,448
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Casa 6 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 6 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 350 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 2343
$5,746
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Casa 8 habitaciones en Pobri, Croacia
Casa 8 habitaciones
Pobri, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 430 m²
Número de plantas 1
ID CODE: 2344
$5,171
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Casa 4 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 4 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 1
A spacious family home for rent in Kostrena, located in a quiet, well-maintained neighborhoo…
$4,022
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Realting.com
Ir