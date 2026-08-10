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Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas al mar en Primorje Gorski Kotar County, Croacia

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2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
ID CODE: 144-3
$1,161
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
ID CODE: 144-4
$1,045
por mes
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
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