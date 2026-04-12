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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Primorje Gorski Kotar County, Croacia

Grad Rijeka
25
Grad Opatija
5
Opcina Viskovo
3
Grad Kastav
3
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52 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Número de plantas 8
Un apartamento orientado al sur está en alquiler en Podmurvice, cerca de varias facultades, …
$641
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 1
En la zona de Brašćine, un cómodo apartamento de una habitación con una amplia terraza y jar…
$919
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Marcelji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Marcelji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 3
A modern two-bedroom apartment of 85 m² is available for rent in Marčelji, in a peaceful and…
$1,264
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 1
A luxurious apartment for rent on the first floor of a two-story villa in Martinkovac, with …
$2,295
por mes
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Apartamento 1 habitacion en Lovran, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Lovran, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Lovran, we are mediating in the long-term rental of a modern, brand new apartment for long-t…
$1,954
por mes
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Apartamento 1 habitacion en Kostrena, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Kostrena, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 1
A beautiful two-bedroom apartment of 55 m² is available for rent in a quiet area of Kostrena…
$1,262
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 4
A modern, fully equipped apartment is available for rent in Zamet, in a newly built building…
$1,839
por mes
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Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
KANTRIDA – ONE-BEDROOM APARTMENT WITH LIVING ROOM, 50 m² – LONG-TERM RENTAL We offer a one-…
$1,839
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Número de plantas 5
A two-bedroom apartment with living room, 76 m² with balcony, is available for rent in the v…
$1,724
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
Número de plantas 3
For rent: a spacious and fully furnished 3-bedroom apartment with living room (3BR + LR) in …
$1,606
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Área 65 m²
Número de plantas 5
Rijeka, City Center – Fully Furnished Apartment for Rent A fully equipped and furnished apar…
$1,494
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Opcina Jelenje, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Opcina Jelenje, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Podhum – Rent of a newly renovated three-bedroom apartment with living room, 85 m² A modern…
$1,839
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 5
ID CODE: 2366
$4,022
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Krk, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Krk, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 2428
$1,322
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Opatija, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Located in Opatija, just 800 meters from Lipovica Beach and less than 1 km from Škrbići Beac…
$1,262
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Apartamento 2 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 2
A luxurious three-room apartment of 118 m² is for rent in Kostrena. Located on the ground fl…
$1,836
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 4
A luxurious apartment is available for rent in the center of Rijeka, near the theater. The a…
$2,298
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Icici, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Icici, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Ičići, amplio apartamento de tres dormitorios con una hermosa vista, situado en la primera p…
$2,298
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Krk, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Krk, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 2427
$1,322
por mes
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Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 2
Gornja Vežica – One-Bedroom Apartment with Living Room and Terrace for Rent We are mediatin…
$1,149
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Número de plantas 1
ID CODE: 2938
$1,609
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Icici, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Icici, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Available for long-term rent: a spacious 3-bedroom apartment located on the second floor of …
$2,069
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Número de plantas 1
A spacious apartment is available for long-term rent in the Srdoči neighborhood, located on …
$1,034
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Opcina Matulji, Croacia
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Opcina Matulji, Croacia
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Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 2
En la zona tranquila de Mučići, a solo 10 minutos en coche de Opatija, un apartamento modern…
$2,873
por mes
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Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Un hermoso apartamento de 61 m2 se alquila a poca distancia de Korzo. Consta de un dormitori…
$1,102
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Apartamento 4 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 2345
$2,241
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Marinici, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Marinici, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
Fully equipped and furnished apartment of 100 m², with a spacious 30 m² terrace offering a s…
$1,322
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 4
For long-term rent: a spacious apartment of 104 m² with two bathrooms and an additional toil…
$1,609
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 4
A smart and spacious two-bedroom apartment with a living room, covering 72 m², is available …
$1,724
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 11
A beautifully furnished 2-bedroom apartment with living room (2BR + LR), 63 m² – fully furni…
$1,149
por mes
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