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Restaurantes en venta en Primorje Gorski Kotar County, Croacia

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Restaurante, cafetería 865 m² en Supetarska Draga, Croacia
Restaurante, cafetería 865 m²
Supetarska Draga, Croacia
Habitaciones 10
Área 865 m²
Rab Edificio de negocios primera fila al mar de 865 m2 con un patio de 2.245 m2. Fue constru…
$922,776
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