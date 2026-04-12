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Oficinas en Venta en Primorje Gorski Kotar County, Croacia

Grad Rijeka
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7 propiedades total found
Oficina 1 000 m² en Cedanj, Croacia
Oficina 1 000 m²
Cedanj, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 000 m²
Número de plantas 2
A spacious hospitality-residential property is for sale, located in the heart of Gorski Kota…
$459,678
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Oficina 118 m² en Crikvenica, Croacia
Oficina 118 m²
Crikvenica, Croacia
Nº de cuartos de baño 3
Área 118 m²
Número de plantas 2
Restaurant for sale in Crikvenica – attractive location near the center and the beach For sa…
$632,057
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Oficina 24 m² en Grad Rijeka, Croacia
Oficina 24 m²
Grad Rijeka, Croacia
Área 24 m²
A newly renovated commercial space in the city center is for sale, located on the ground flo…
$122,964
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Oficina 44 m² en Grad Rijeka, Croacia
Oficina 44 m²
Grad Rijeka, Croacia
Área 44 m²
Commercial space for sale in Marčeljeva Draga, Rijeka, with an area of 44 m². Located on the…
$89,637
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Oficina 93 m² en Grad Rijeka, Croacia
Oficina 93 m²
Grad Rijeka, Croacia
Área 93 m²
Número de plantas 3
En pleno corazón de Rijeka, en una ubicación excepcionalmente atractiva y de alto tráfico, s…
$286,149
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Oficina 113 m² en Grad Kastav, Croacia
Oficina 113 m²
Grad Kastav, Croacia
Área 113 m²
Número de plantas 3
ID CODE: 2904
$358,549
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Oficina 80 m² en Grad Rijeka, Croacia
Oficina 80 m²
Grad Rijeka, Croacia
Área 80 m²
A commercial space is for sale in the quiet and attractive area of Rijeka, Marčeljeva Draga.…
$163,186
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