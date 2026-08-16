Hoteles en venta en Osijek Baranja County, Croacia

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HOTEL LUG **** — Fully equipped, operating hotel with over 10,000 m² of grounds at the gateway to Kopački Rit Nature Park en Lug, Croacia
HOTEL LUG **** — Fully equipped, operating hotel with over 10,000 m² of grounds at the gateway to Kopački Rit Nature Park
Lug, Croacia
Área 1 339 m²
Número de plantas 2
Una oportunidad que rara vez llega al mercado: un hotel de lujo con una clasificación válida…
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