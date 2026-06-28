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Casas del mar en Venta en Mali Losinj, Croacia

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1 propiedad total found
Casa 9 habitaciones en Mali Losinj, Croacia
Casa 9 habitaciones
Mali Losinj, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Número de plantas 3
ID CODE: 2682
$2,51M
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