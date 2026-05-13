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Casas con Jardín en Venta en Lika Senj County, Croacia

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Grad Novalja
18
Grad Senj
8
Opcina Plitvicka Jezera
3
Casa Borrar
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1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Stara Novalja, Croacia
Casa 3 habitaciones
Stara Novalja, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 104 m²
Nos complace presentar esta hermosa villa de nueva construcción con piscina privada y jardín…
$681,127
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Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
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Tipos de propiedades en Lika Senj County

villas

Parámetros de las propiedades en Lika Senj County, Croacia

con Terraza
con Vistas al mar
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Baratos
De lujo
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