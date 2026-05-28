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Casas con garaje en Venta en Kraljevica, Croacia

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Casa 6 habitaciones en Kraljevica, Croacia
Casa 6 habitaciones
Kraljevica, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Número de plantas 2
Casa en venta en Kraljevica, situada en una encantadora ciudad costera, actualmente en fase …
$536,674
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Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
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