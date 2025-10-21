Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Karlovac
  4. Comercial
  5. Producción

Edificios industriales en venta en Karlovac, Croacia

2 propiedades total found
READY BUSINESS en Grad Karlovac, Croacia
READY BUSINESS
Grad Karlovac, Croacia
Negocios listosPlanta para el procesamiento de cáñamo industrial (sin contenido de sustancia…
$2,92M
READY BUSINESS en Grad Karlovac, Croacia
READY BUSINESS
Grad Karlovac, Croacia
Negocios listosEco-friendly granja de aves de corral y una parcela de tierra. Equipo moderno…
$817,414
