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Casas con garaje en Venta en Karlovac County, Croacia

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Grad Ozalj
10
Grad Karlovac
9
Karlovac
5
Opcina Rakovica
4
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1 propiedad total found
Casa 1 habitacion en Opcina Krnjak, Croacia
Casa 1 habitacion
Opcina Krnjak, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 1
Una hermosa casa de madera está en venta en Velika Crkvina, situada en un entorno tranquilo …
$159,324
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Parámetros de las propiedades en Karlovac County, Croacia

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