Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Istria County
  4. Comercial
  5. Edificio rentable

Edificios Residencial en Venta en Istria County, Croacia

bienes raíces comerciales
208
hoteles
176
inversiones inmobiliarias
13
negocio listo
4
Edificio rentable Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Edificio rentable en Opcina Fazana, Croacia
Edificio rentable
Opcina Fazana, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Edificio rentable en Pola, Croacia
Edificio rentable
Pola, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Número de plantas 2
PULA – MEDULINA Villa con 5 apartamentos – muebles superiores, piscina y 200m al mar en Nob…
$1,08M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir