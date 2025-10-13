Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Bungalow en venta en Istria County, Croacia

2 propiedades total found
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Opcina Svetvincenat, Croacia
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Opcina Svetvincenat, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
SVETVINCENATBungalow moderno de nueva construcción – confort de vida soñado en 150m2 con pis…
$634,754
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Opcina Barban, Croacia
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Opcina Barban, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
SVENTVINCENAT – BARBANnuevo bungalow 102m2 con piscinaISTRIA – CROATIA Nuestro nuevo proyect…
$373,109
