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Casas en Venta en Gramalj, Croacia

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Casa 4 habitaciones en Opcina Skrad, Croacia
Casa 4 habitaciones
Opcina Skrad, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 270 m²
ID CODE: 131-36
$740,685
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Gramalj, Croacia

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