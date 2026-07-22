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Casas del mar en Venta en Grad Senj, Croacia

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1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Grad Senj, Croacia
Casa 5 habitaciones
Grad Senj, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 137-108
$431,497
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
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