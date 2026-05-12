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Apartamentos del mar en venta en Grad Senj, Croacia

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Apartamento 1 habitacion en Grad Senj, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Senj, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Número de plantas 5
En venta se encuentra un apartamento de una habitación totalmente renovado con una sala de e…
$218,347
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Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
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