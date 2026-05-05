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Apartamentos con garaje en venta en Roviño, Croacia

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Apartamento 4 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Roviño, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Número de plantas 2
Situado en una zona tranquila de Rovinj con vistas pintorescas al mar, este edificio está ac…
$1,20M
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Apartamento 3 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Roviño, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 134 m²
Rovinj – Un edificio residencial de alta calidad diseñado con un diseño inteligente, ilumina…
$1,03M
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Ardor real estate agency
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English, Italiano, Hrvatski
Apartamento 2 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Roviño, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Experimenta una vida refinada en Rovinj con este moderno apartamento de primera planta, que …
$781,452
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AdriastarAdriastar
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