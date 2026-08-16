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Casas con garaje en Venta en Grad Pazin, Croacia

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1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Grad Pazin, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Pazin, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Número de plantas 1
ID CODE: 134-160
$786,266
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
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