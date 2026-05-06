Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Grad Opatija
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa
  6. Garaje

Alquiler a largo plazo de casas independientes con garaje en Grad Opatija, Croacia

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Veprinac, Croacia
Casa 4 habitaciones
Veprinac, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
Veprinac, una encantadora casa con un diseño especial con una piscina climatizada y una herm…
$4,022
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir